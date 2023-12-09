Эрдоган заявил, что на Ближнем Востоке невозможен справедливый мир из-за США

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, на Ближнем Востоке возможен справедливый мире, но без США, которые выступают против.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает невозможным справедливый мир на Ближнем Востоке с США, которые выступают против него. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«За отказ (прекращения огня) проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?» - сказал турецкий лидер.

Осудили позицию США по резолюции и члены движения ХАМАС. Представители движения назвали вето «неэтичным и бесчеловечным».

Ранее США заблокировали резолюцию ОАЭ о прекращении огня в секторе Газа. Зампостпреда США Роберт Вуд объяснил позицию страны отсутствием в документе осуждения действий ХАМАС седьмого октября и информации о предоставлении доступа МККК для оказания медпомощи заложникам.

Великобритания воздержалась от голосования, другие участники Совбеза ООН проголосовали «за».