МО Великобритании: украинские танкисты прибыли на обучение работе с Challenger 2

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Украинские танкисты прибыли в Великобританию, чтобы пройти обучение по работе с боевыми машинами Challenger 2. Об этом сообщили в министерстве обороны Королевства в воскресенье.

«Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки к дальнейшей борьбе с Россией», - говорится в публикации ведомства в Twitter.

Таким образом Великобритания присоединяется к действиям стран-партнеров и «демонстрирует силу поддержки Украины».

Ранее стало известно, что МО Соединенного Королевства прорабатывает план действий в случае захвата танков Challenger 2 российскими военными. Британцы решили получить от Киева гарантии, что боевые машины, переданные ими националистам, не будут использоваться в рискованных операциях. Кроме того, украинские танкисты должны научиться быстро эвакуировать подбитые танки с поля боя, во избежание их попадания к бойцам ВС РФ.