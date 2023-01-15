Британия начнет обучать украинских военных применению танков и гаубиц в ближайшие дни

В предстоящие недели на Украину отправится эскадрон из 14 британских танков Challenger 2.

© Фото: Ministry of Defence Twitter

Великобритания в ближайшее время начнет обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) использованию танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS90. Об этом говорится в опубликованной стратегии Соединенного Королевства по Украине.

В коммюнике говорится о новом уровне поддержки Украины, в рамках которого Британия в ближайшие недели направит в страну эскадрон из 14 танков Challenger 2. Затем, как планируется, Киеву передадут гаубицы AS90.

«В ближайшие дни Соединенное Королевство начнет обучать военнослужащих ВСУ тому, как использовать танки и гаубицы», — сообщается в стратегии.

Ранее газета The Mirror сообщила о намерении Великобритании отправить киевским властям ударные вертолеты Apache, вооруженные «смертоносными» ракетами Hellfire. Ожидается, что Украине передадут до четырех вертолетов.