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Мирные жители погибли в результате удара ВФУ из HIMARS по мосту в Запорожской области

Анна Назайкина
16:08 29.01.2023
Как уточняется, националисты нанесли удар во время проведения ремонтных работ на объекте.
Мирные жители погибли в результате удара ВФУ из HIMARS по мосту в Запорожской области
© Фото: Sgt. James Hobbs, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украинские боевики нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по мосту в поселке Светлодолинское Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в результате действий украинских вооруженных формирований есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.

Как уточняется, националисты нанесли удар во время проведения ремонтных работ на мосту через реку Молочную.

Накануне, 28 января, украинские националисты ударили так же из HIMARS по больнице в Новоайдаре ЛНР. Погибли 14 человек, еще 24 пострадали. Впоследствии стало известно, что ВФУ также обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Более пяти снарядов попало в детскую больницу.

В Минобороны РФ подчеркнули, что виновные в атаках на медицинские учреждения будут найдены и понесут наказание. В российском МИД обстрелы больниц назвали чудовищным растаптыванием гуманитарного права.

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