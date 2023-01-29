В МИД РФ назвали обстрелы больниц Киевом чудовищным растаптыванием гуманитарного права

Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание, подчеркнули в Министерстве иностранных дел России.

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В Министерстве иностранных дел России отреагировали на обстрел украинскими националистами медицинских учреждений, ЧП произошли накануне, 28 января, в ЛНР и Херсонской области.

В российской дипломатическом ведомстве назвали эти целенаправленные обстрелы медучреждений тяжким военным преступлением киевских властей и их западных хозяев.

«Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными», - заявили в МИД.

Кроме того, на Смоленской площади обратили внимание на двойные стандартны и отсутствие какой-либо реакции со стороны западных стран, которые обычно устраивают истерию из-за якобы российских преступлений на Украине.

«Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям», - говорится в заявлении министерства.

В минувшую субботу украинские боевики нанесли удар из американской реактивной системы HIMARS по больнице в Новоайдаре в Луганской Народной Республике. Тогда погибли 14 человек из числа пациентов и персонала учреждения, еще 24 были ранены.

Позже, в этот же день, украинские вооруженные формирования обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Часть выпущенных снарядов попала в детскую больницу.