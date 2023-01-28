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Украинские боевики обстреляли детскую больницу в Новой Каховке

Анна Назайкина
18:26 28.01.2023
Более пяти снарядов попали в детское отделение и женскую консультацию, поврежден рентген-кабинет.
© Видео: Администрация Новой Каховки, Telegram © Фото: Администрация Новой Каховки, Telegram
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В Новой Каховке украинские боевики обстреляли артиллерийскими снарядами корпус детской больницы в Новой Каховке в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении администрации города.

Как утверждается, днем националисты выпустили по населенному пункту приблизительно 17 снарядов, свыше пяти достигли детского отделения и женской консультации, поврежден рентген-кабинет.

По данным администрации, в результате украинского обстрела никто не пострадал.

«Зная о том, что жители округа не брошены, что им оказывается всяческая помощь от российских властей, они (украинские боевики - Прим. ред.) пытаются запугать людей», - заявили власти Новой Каховки.

Ранее стало известно, что украинские вооруженные формирования нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по больнице в Новоайдаре ЛНР. Жертвами преступных действий киевского режима стали 14 человек, еще 24 были ранены.

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