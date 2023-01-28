Премьер-министр Венгрии заявил, что Германия «дрейфует» в сторону войны

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Шаг за шагом Германия «дрейфует» в сторону войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также выступил против отправки немецких танков на Украину. По его словам, это приближает ФРГ к непосредственному участию в конфликте.

«Сначала немцы направляли солдатские каски, говоря, что не хотят поставлять туда летальное оружие. Теперь дело дошло до танков, и уже идут разговоры о самолетах», - отметил Орбан на странице правительственной информации в Facebook*.

При этом чиновник отметил, что Венгрия не поставляет оружие Киеву. Это обусловлено тем, что его страна хочет мира.

Напомним, недавно президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине. Такое заявление она сделала на встрече с иностранными послами в Будапеште.

По ее словам, по отношению к конфликту на Украине следует вести себя прагматично и в то же время «думать о выживании Европы». Однако на этой неделе ФРГ одобрила поставки Leopard на Украину не только из собственных запасов, но и из арсеналов других государств.

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