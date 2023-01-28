Посол Украины во Франции заявил о готовности Запада поставить Украине 321 тяжелый танк

В Пентагоне ранее сообщили, что обещанные Украине американские танки Abrams отсутствуют на складах, поэтому их поставки в зону конфликта могут растянуться на месяцы.

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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил об обещании стран коллективного Запада передать Киеву 321 танк. Дипломат особо подчеркнул, что сделать это необходимо в кратчайшие сроки.

«На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине. Сроки поставок разнятся, но нам необходима эта помощь как можно скорее», - сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Между тем, обещанные США танки Abrams, поставки которых анонсировал Вашингтон, прибудут в зону конфликта через несколько месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что это слишком поздно. В Пентагоне на это замечание развели руками и сообщили, что на складах нет свободных бронемашин. Ранее Берлин заявил о принятом решении поставить Киеву роту немецких танков Leopard 2. На первом этапе из них будет сформирована танковая рота. Варшава также готова поделиться своей техникой, как и Париж.

Москва неоднократно заявляла об опасности эскалации конфликта на Украине и даже направляла странам НАТО специальную ноту о недопустимости подобных действий.