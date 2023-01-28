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МИД ФРГ: Бербок хотела «подчеркнуть сплоченность» Запада словами о «войне» против РФ

Анна Касаткина
08:23 28.01.2023
Министр иностранных дел Германии хотела подчеркнуть единство НАТО и ЕС своим высказыванием, уточнили в ведомстве.
МИД ФРГ: Бербок хотела «подчеркнуть сплоченность» Запада словами о «войне» против РФ
© Фото: Felix Zahn, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, говоря о «войне против России», хотела подчеркнуть сплоченность западных стран в поддержке Украины. Об этом заявил на брифинге представитель МИД ФРГ.

«Эти дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы - Европейский союз, НАТО и партнеры по "семерке" - едины», - сказал дипломат.

Он добавил, что Бербок не хотела спровоцировать развернувшуюся после ее слов дискуссию.

Бербок 24 января на заседании ПАСЕ призвала страны Европы делать больше для Украины и не искать виновных среди своих, так как они вместе «ведут войну против России». Ее высказывание вызвало скандал. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал министра объясниться, а сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Бербок следует отправить в отставку после таких высказываний. В МИД России потребовали разъяснений у немецкого посла, указав на двуличие в позиции ФРГ.

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