Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина пройдет в Зарядье

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Инициативная группа избирателей проведет собрание по теме выдвижения кандидатуры Владимира Путина на предстоящие выборы президента РФ в субботу, 16 декабря, в киноконцертном зале «Зарядье». Об этом сообщил актер и театральный режиссер Владимир Машков.

«Я предложил обратиться в киноконцертный зал "Зарядье", чтобы провести в субботу собрание. Тут же я позвонил Ивану Александровичу Рудину, директору, и он сказал, что поддержит нашу инициативу, и я надеюсь, что наше собрание пройдет в субботу, 16 декабря, в "Зарядье". Собрание группы избирателей», - сказал Машков.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» заявил, что партия примет активное участие в избирательной компании Владимира Путина. Он обещал предоставить всю необходимую инфраструктуру, а вместе с Народным фронтом планируется провести все организационные мероприятия, связанные с выдвижением кандидатуры.

О своем намерении баллотироваться на пост президента РФ Владимир Путин сообщил вчера, 8 декабря, после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле. Об этом он сказал в ходе беседы с председателем Народного совета ДНР, Героем ДНР Артемом Жогой.