Герой ДНР Жога передал Путину просьбу жителей новых территорий пойти на выборы

Герой ДНР Артем Жога рассказал, что попросил Путина участвовать в выборах от лица жителей воссоединенных территорий.

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Герой ДНР Артем Жога рассказал, что спросил у президента России Владимира Путина про участие в выборах в 2024 году, чтобы внести определенность.

«Мне очень хотелось внести ясность и понимать, будет ли наш Владимир Владимирович баллотироваться дальше», - рассказал Жога.

Он также повторил вопрос, который задал лично президенту.

«От лица жителей воссоединенных территорий, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, всех военнослужащих, от всех моих друзей и знакомых - мы просим его принять участие в выборах президента РФ», - добавил Герой ДНР.

Артем Жога объяснил, что задал этот вопросу российскому лидеру именно сегодня, поскольку не каждый день бывает в Кремле и не каждый день видит Путина так близко.

Глава государства ответил Герою ДНР, что времена бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент Путин будет с народом и будет баллотироваться.