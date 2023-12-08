Путин будет баллотироваться на пост президента РФ

Об этом российский лидер заявил в кулуарах церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле.

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Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента России на выборах в марте 2024 года. Об этом действующий российский лидер заявил в ходе беседы с Артемом Жогой, отцом погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Отметим, что на данный момент официально Путин не сообщал о выдвижении своей кандидатуры. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это произойдет тогда, когда Путин посчитает нужным.

Выборы президента России в 2024 году впервые пройдут в многодневном формате - с 15 по 17 марта. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ранее об участии в президентской гонке официально заявлял председатель КПРФ Геннадий Зюганов.