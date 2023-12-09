Лидер ЕР Турчак заявил, что партия и ОНФ займутся избирательной кампанией Путина
«Единая Россия» вместе с Народным фронтом займется избирательной кампанией президента России Владимира Путина. Об участии партии в президентских выборах рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Он пояснил, что партия имеет разветвленную сеть представительств в регионах.
«"Единая Россия" примет самое активное участие в избирательной кампании, предоставит всю свою инфраструктуру - это развитые сети наших региональных, местных, первичных отделений», - отметил Турчак.
Как отметил Турчак, среди первоочередных задач в избирательной кампании - сбор подписей для выдвижения кандидатуры Путина для участия в предстоящих выборах.
«Вместе с Народным фронтом мы обеспечим проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением, в первую очередь - сбор подписей в поддержку нашего кандидата», - добавил Турчак.
Напомним, что выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года, участие Владимира Путина в президентской кампании стало одним из распространенных вопросов, которые жители страны адресовали главе государства в преддверии прямой линии.