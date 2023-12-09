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Лидер ЕР Турчак заявил, что партия и ОНФ займутся избирательной кампанией Путина

Ирина Елагина
12:03 09.12.2023
Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» предоставит для избирательной кампании Путина всю свою инфраструктуру.
Лидер ЕР Турчак заявил, что партия и ОНФ займутся избирательной кампанией Путина
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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«Единая Россия» вместе с Народным фронтом займется избирательной кампанией президента России Владимира Путина. Об участии партии в президентских выборах рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Он пояснил, что партия имеет разветвленную сеть представительств в регионах.

«"Единая Россия" примет самое активное участие в избирательной кампании, предоставит всю свою инфраструктуру - это развитые сети наших региональных, местных, первичных отделений», - отметил Турчак.

Как отметил Турчак, среди первоочередных задач в избирательной кампании - сбор подписей для выдвижения кандидатуры Путина для участия в предстоящих выборах.

«Вместе с Народным фронтом мы обеспечим проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением, в первую очередь - сбор подписей в поддержку нашего кандидата», - добавил Турчак.

Напомним, что выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года, участие Владимира Путина в президентской кампании стало одним из распространенных вопросов, которые жители страны адресовали главе государства в преддверии прямой линии.

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