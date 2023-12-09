В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жога назвал действиями «сумасшедшего в дурдоме» заявления СБУ о госизмене

Никита Черненко
10:10 09.12.2023
СБУ обвинила Героя ДНР в «коллаборационизме» и заочно приговорила его к 12 годам лишения свободы.
Жога назвал действиями «сумасшедшего в дурдоме» заявления СБУ о госизмене
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости
Читайте нас на:

Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР Артем Жога прокомментировал обвинения СБУ в госизмене, назвав их заявлениями «умственно отсталых».

Служба безопасности Украины инкриминирует Жоге «коллаборационизм», а также пособничество «государству-агрессору» и участие в «террористических организациях». За это СБУ приговорила командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР к 12 годам лишения свободны. Жога отметил, что эти обвинения совершенно «оторваны от реальности».

«Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет», - сказал председатель республики.

Ранее Герой ДНР Артем Жога рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину просьбу жителей воссоединенных с РФ территорий о том, чтобы Путин участвовал в предстоящих выборах главы государства. Жога отметил, что будет готов стать доверенным лицом президента, если ему предложат.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:18 В стране и мире
Суд в Омске арестовал обвиняемого в терактах на БАМе до 30 января
10:41 В стране и мире
В США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей
09:28 В стране и мире
В Киеве начали демонтаж памятника Щорсу
07:33 В стране и мире
Почти 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы утром 9 декабря
03:00 В стране и мире
Видео
Герой России Бачериков рассказал, за что получил «Золотую Звезду»
Популярное
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.