Жога назвал действиями «сумасшедшего в дурдоме» заявления СБУ о госизмене

СБУ обвинила Героя ДНР в «коллаборационизме» и заочно приговорила его к 12 годам лишения свободы.

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Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР Артем Жога прокомментировал обвинения СБУ в госизмене, назвав их заявлениями «умственно отсталых».

Служба безопасности Украины инкриминирует Жоге «коллаборационизм», а также пособничество «государству-агрессору» и участие в «террористических организациях». За это СБУ приговорила командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР к 12 годам лишения свободны. Жога отметил, что эти обвинения совершенно «оторваны от реальности».

«Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет», - сказал председатель республики.

Ранее Герой ДНР Артем Жога рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину просьбу жителей воссоединенных с РФ территорий о том, чтобы Путин участвовал в предстоящих выборах главы государства. Жога отметил, что будет готов стать доверенным лицом президента, если ему предложат.