Герой ДНР Артем Жога заявил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах

Артем Жога заявил, что с честью примет эту должность и выполнит все возложенные на него Владимиром Путиным поручения.

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Герой Донецкой Народной Республики Артем Жога, которому глава государства Владимир Путин рассказал о выдвижении в президенты, согласился стать его доверенным лицом, если ему предложат. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на церемонии вручения медали «Золотая Звезда» в Кремле.

«С честью приму эту должность, обязанность и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович», - сказал Артем Жога.

По его словам, все на линии боевых действий задавались вопросом, будет ли Владимир Путин баллотироваться.

«Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает», - прокомментировал Жога свой разговор с российским лидером.

Немногим ранее стало известно, что Владимир Путин будет баллотироваться на пост главы государства на выборах российского президента в марте 2024 года. Об этом действующий президент РФ рассказал во время беседы с отцом погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги Артемом Жогой. Разговор состоялся после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле.