Жители Брянска организовали стихийный мемориал у гимназии, где произошла стрельба

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Цветы и детские игрушки с утра несут жители Брянска к стенам гимназии №5, где вчера ученица открыла огонь по одноклассникам, после чего совершила самоубийство.

В результате стрельбы были ранены пятеро подростков, лечение пострадавших под личный контроль взял глава Минздрава Михаил Мурашко. Жизнь стрелявшей, как и ее одноклассницы, спасти не удалось.

Минздрав ранее рассказал, что двое тяжело раненных подростков, перевезенных из Брянска в Москву, удовлетворительно перенесли полет под надзором медицинских работников. Остальные трое пострадавших находятся в больницах Брянска, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Мать одной из учениц 5-го класса гимназии, где произошел инцидент, положительно охарактеризовала женщину-охранника учебного заведения. Она сказала, что та всегда спрашивала цель посещения школы у пришедших родителей и была «очень ответственной».