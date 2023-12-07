Мать ученицы школы в Брянске назвала ответственным человеком охранника гимназии

По словам женщины, охранник гимназии всегда подходила и интересовалась у родителей о цели посещения школы.

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Мать одной из учениц 5-го класса гимназии в Брянске, где сегодня произошла стрельба, рассказала «Звезде», что охранник школы была ответственной сотрудницей.

«Охранник был очень ответственный. Всегда она подходила и спрашивала: "зачем?" и "почему?". Даже я иной раз стояла, ждала завуча, она всегда подходила и спрашивала: "почему вы здесь стоите?"», - рассказала женщина.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации показал кадры работы своих сотрудников на месте происшествия. Следователи занимались сбором материалов по уголовному делу.

Напомним, что сегодня утром в Брянске произошло ЧП в одной из гимназий города. Ученица 8-го класса принесла в школу ружье, принадлежавшее ее отцу, который занимался охотой. В результате происшествия пять подростков было ранено и два человека погибли, включая школьницу-стрелка.