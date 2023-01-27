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Захарова указала на двуличие Германии в отношении конфликта на Украине

Анна Касаткина
10:15 27.01.2023
Представитель МИД РФ призвала немецкого посла разъяснить позицию ФРГ.
Захарова указала на двуличие Германии в отношении конфликта на Украине
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра разъяснить позицию страны по поводу конфликта на Украине. Так она отреагировала на заявления немецких дипломатов, сделанные в последние дни.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании ПАСЕ 24 января призвала страны Европы делать больше для Украины и не искать виновных среди своих, так как они вместе «ведут войну против России». В то же время МИД ФРГ после ее высказывания заявил, что поддержка Украины не делает Германию участницей конфликта.

Захарова отметила, что Бербок вместе с другими странами «воюет с Россией», тогда как немецкий МИД не считает страну участницей конфликта.

«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», - сказала представитель российского министерства.

Ранее в Кремле заявили, что вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет. На прямое участие в нем недружественных стран указывает поставка вооружения Киеву, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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