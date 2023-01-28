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Нетаньяху анонсировал «мощный и точный» ответ на теракты в Иерусалиме

Семен Лавров
22:49 28.01.2023
Глава израильского правительства также призвал граждан своей страны «не брать закон в свои руки».
Нетаньяху анонсировал «мощный и точный» ответ на теракты в Иерусалиме
© Фото: Yoav Dudkevitch, Xinhua, Globallookpress
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Ответ на теракты в Иерусалиме будет «мощным, быстрым и точным». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает», - сказал он журналистам газеты Times of Israel.

Глава израильского правительства также призвал граждан своей страны «не брать закон в свои руки».

Вечером в пятницу неизвестный открыл стрельбу по прохожим неподалеку от одной из синагог Иерусалима. До прибытия полиции злоумышленник успел убить семь человек. Сообщалось также о десяти пострадавших. Позднее данная акция была названа самым крупным терактом в Израиле за последние годы.

Утром в субботу также в столице Израиля стрельбу по людям открыл 13-летний подросток. Вскоре после того, как он открыл огонь, его нейтрализовали и задержали.

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