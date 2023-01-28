Теракт с гибелью семи человек в Израиле назвали крупнейшим за последние годы

Трагедия произошла в шаббат 27-го января, когда по всему миру отмечался Международный День памяти жертв холокоста.

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Город Давида – популярный центр археологических раскопок в Иерусалиме неподалёку от Старого города. Тихое субботнее утро прерывается звуками стрельбы.

13-летний стрелок успел ранить двоих, и практически сразу был нейтрализован прибывшими на место сотрудниками полиции. Пострадавшим ещё до прибытия врачей начали оказывать помощь прохожие.

Сегодняшняя стрельба стала очередным шоком для израильтян, еще не успевших отойти от теракта, случившегося в Иерусалиме накануне. Около половины десятого вечера, когда в Израиле уже наступил шаббат, вблизи синагоги Неве-Яаков неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по прохожим.

Несмотря на быстрое прибытие полиции, террорист успел убить 7 человек. Израильские власти назвали эту трагедию крупнейшим терактом за последние несколько лет.

«Террорист приехал и начал стрелять в каждого, кто попадался ему на пути», - рассказал генеральный инспектор полиции Израиля Коби Шабтай.

Он также рассказал, что, расстреляв несколько человек, злоумышленник попытался уехать на машине, однако правоохранители вскоре догнали его. После непродолжительной перестрелки с полицией террорист был убит.

По предварительным данным, террорист действовал в одиночку. Раненых оперативно доставили в больницы, но спасти удалось не всех.

«В травматологическое отделение больницы "Хадасса-Мт. Скопус" были доставлены трое пострадавших в результате серьезного нападения. К сожалению, одна из пострадавших, сорокалетняя женщина, скончалась по прибытии в больницу», - заявила директор медицинского центра Тамар Эльрам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оперативно прибыл на место трагедии и призвал граждан сохранять спокойствие и не устраивать самосуд.

«Я хочу подчеркнуть, что мы должны работать решительно и с самообладанием. Я призываю людей не брать закон в свои руки, для этого у нас есть армия, полиция и силы безопасности, и они будут работать и работают в соответствии с указаниями кабинета министров», - сказал он.

Стрельба в Иерусалиме вызвала бурную реакцию в Секторе Газа. Тысячи палестинцев сегодня ночью отмечали это событие как настоящий праздник. Своё ликование они объясняют местью за десятерых убитых несколько дней назад в городе Дженине палестинцев, во время рейда израильских военных по Западному берегу реки Иордан.

«Сегодня герои города Иерусалима исцеляют обиду этой палестинской улицы», - считает один из палестинцев Сулейман Зухди.

Момент атаки, вероятно, выбран неслучайно. Все это случилось в шаббат 27-го января, когда по всему миру отмечался Международный День памяти жертв Холокоста.