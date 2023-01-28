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В Иерусалиме 13-летний подросток устроил стрельбу в туристическом месте

Анна Назайкина
13:19 28.01.2023
Как утверждается, стрелявшего уже нейтрализовали. При задержании он получил ранение, его госпитализировали.
© Видео: LocalFocus1, Twitter © Фото: LocalFocus1, Twitter
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Два человека ранены в результате стрельбы в Восточном Иерусалиме. ЧП произошло сегодня утром, передает The Jerusalem Post.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры, снятые на улицах города. На них пострадавшего человека несут в карету скорой помощи.

По данным газеты, огонь открыли в Городе Давида, который является популярным среди туристов местом. Там уже работают медики и правоохранители. Было добавлено, что стрелявшего нейтрализовали.

Телерадиокомпания KAN в свою очередь утверждает, что стрельбу устроил 13-летний подросток, он получил ранение в ходе задержания, сейчас он находится в медучреждении. Было добавлено, что его уже допросили.

Накануне, 27 января, так же в Восточном Иерусалиме произошел теракт. Его жертвами стали семь человек, еще трое пострадали.

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