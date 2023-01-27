Не менее семи человек погибли при теракте в синагоге в Иерусалиме

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В одной из синагог Иерусалима в районе Неве Яаков произошло нападение на посетителей. Об этом сообщают израильские СМИ и правоохранители.

«В результате стрельбы на месте происшествия есть несколько раненых. Террорист был нейтрализован», - говорится в сообщении израильской полиции в Twitter.

По данным Jerusalem Post, в результате атаки погибли не менее семи человек. Еще десять пострадали. Происшествие уже квалифицированно как теракт.

Сегодня стало известно о нанесении авиаудара по центрам подготовки боевиков ХАМАС в Палестине. Для атаки израильтяне задействовали истребители и БПЛА. Так они ответили на ракетный обстрел со стороны боевиков, который произошел ранее.