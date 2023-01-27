В Израиле сообщили, что нанесли авиаудар по центрам подготовки боевиков ХАМАС в Палестине

Об ударе, который стал ответом на ракетный обстрел израильской территории со стороны боевиков ХАМАС в ночь на 26 января, сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля.

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Вооруженные силы Израиль нанесли авиационный удар по центрам подготовки боевиков движения ХАМАС (признано террористической организацией Израилем, США, Канадой, Японией, Евросоюзом и рядом других государств) в Палестине в пятницу, 27 января. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Обстрел велся с помощью беспилотных летательных аппаратов и истребителей Военно-воздушных сил Израиля. В настоящий момент о жертвах и пострадавших ничего неизвестно. Таким образом еврейское государство ответило на ракетный обстрел израильской территории со стороны боевиков ХАМАС в ночь на четверг. Из сектора Газа были выпущены три ракеты, две из которых были перехвачены тактической системой ПРО «Железный купол», еще одна ракета упала на открытой местности.

По данным информагентства Cursorinfo, ракеты были запущены после операции армии Израиля в районе лагеря беженцев в Дженине, в результате которой погибшими оказались не менее девяти палестинских арабов, большинство из которых были боевиками военизированной организации «Исламский джихад»*. Отмечается, что они планировали нападения на израильтян.

Утром 26 января значительное число израильских военнослужащих вошли в Дженин (город в Палестинской автономии) и близлежащий лагерь беженцев. Как сообщает агентство WAFA, военные начали стрелять по молодым палестинцам, которые пытались перекрыть дорогу израильским силам безопасности. Как утверждает Иерусалим, подразделения армии обороны Израиля вошли в лагерь, чтобы провести операцию по «нейтрализации находящихся там террористов».

Ранее стало известно, что один солдат вооруженных сил Израиля погиб в результате разрыва снаряда на одной из военных баз в центральном регионе страны. Кроме того, еще три военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Расследованием происшествия занимается израильская военная полиция, которая намерена предоставить его результаты в прокуратуру.

*Организация «Палестинский исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.