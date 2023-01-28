Спикер ВС ВСУ Игнат опроверг свои слова об истребителях F-16 для Украины

Чтобы обеспечить безопасность украинского неба, боевикам нужно не менее пяти бригад истребителей, заявил Юрий Игнат.

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Испанская газета El Pais неправильно перевела высказывание об истребителях спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната. По его словам, Киеву нужно не менее пяти бригад военных самолетов, а не 24, как она написала ранее.

Данная ошибка связана с «трудностями перевода» считает Игнат.

«Таких заявлений от меня не было», - заявил он на телемарафоне.

Испанские журналисты неправильно его поняли, утверждает спикер. Он также добавил, что «партнеры не любят, когда желаемое выдают за действительное». На самом деле Украине нужно больше истребителей.

«Нам не 24 самолета нужны, а по меньшей мере пять бригад полноценных, а в каждой бригаде по три эскадрильи. Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с ПВО для Украины», - уточнил Игнат.

Ранее глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры о поставках западных военных самолетов на Украину идут в ускоренном режиме. В то же время, как писала газета Politico, отправка F-16 и F-15 Киеву может превратиться в «логистический кошмар», поскольку для них требуются специальные взлетные полосы.