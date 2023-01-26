Politico: передача Украине истребителей F-15 и F-16 может превратиться в «логистический кошмар»

Возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Киеву может иметь трудности из-за отсутствия на Украине длинных взлетных полос.

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Передача Киеву истребителей может превратиться в логистический кошмар. Для переброски истребителей F-15 и F-16 необходимы длинные взлетно-посадочные полосы (ВПП), а с ними у Киева сейчас проблемы.

«Отправка самолетов станет серьезной логистической задачей для союзников Украины», — пишет Politico в своей статье.

Взлетные полосы для тех типов истребителей, которые теоретически запад может отправить Киеву, должны быть длинными и качественными. Однако, эта инфраструктура была повреждена вооруженными силами России в ходе СВО. При этом Россия может легко выявить попытку построить взлетные полосы и нанести по ним удар, отмечается в публикации.

С точки зрения эксперта, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких ВПП и требуют меньшего обслуживания, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит. В своем интервью Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявляет, что страна «не планирует в ближайшее время отправлять Gripen на Украину».

По словам издания, еще одним вариантом могли бы стать французские истребители Rafale, однако для обслуживания самолеты требуют «значительного числа западного персонала» на Украине, а эти люди «станут мишенями» для возможных атак со стороны России.