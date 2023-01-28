Подоляк: Украина обговаривает с Западом поставки авиации и дальнобойных ракет

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Киев в ускоренном режиме ведет переговоры с коллективным Западом о поставках Украине авиации и дальнобойных ракет. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, отметив, что западные партнеры осознают, что Украина нуждается в самолетах и ракетах.

«Первое - переговоры уже идут. Второе - переговоры идут ускоренно. Третье - партнеры все это понимают. Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», - сказал он в интервью телеканалу «Дом».

По мнению политика, украинским властям необходимо «четко ежедневно рассказывать» о важности предоставления таких видов вооружения, вместо выражения недовольства.

Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната писала, что киевские власти рассчитывают получить от стран коллективного Запада 24 истребителя в рамках первой фазы поставок военной помощи. Он отметил, что Украина желает получить самолеты F-16. Пока же страны Североатлантического альянса не выделяли истребители киевскому режиму.