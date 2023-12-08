Песков: заявление Путина об участии в выборах не было заготовкой

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Слова президента России Владимира Путина об участии в выборах 2024 года не были заготовлены - это спонтанная реакция на поступившие обращения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ему задали вопрос, и он на него ответил. Ну да, это абсолютно спонтанное. Но с другой стороны, он реагировал на обращения людей героических, поэтому да, это была реакция на обращение людей», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что Путин в ходе церемонии вручения военнослужащим медалей «Золотая Звезда» заявил, что будет баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году. Он сказал об этом в беседе с Героем ДНР Артемом Жогой.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые в истории РФ мероприятие будет длиться несколько дней.