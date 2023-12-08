Появилось видео с заявлением Путина о намерении идти на выборы президента РФ

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Появились кадры заявления Путина о намерениях участвовать в президентских выборах в 2024 году. О своем решении он сообщил Герою ДНР Артему Жоге.

«Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Сейчас вы правы, сейчас такое время - нужно принимать решения. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», - заявил Путин.

Ранее были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ о доверии российскому президенту Владимиру Путину - положительно ответили 78,5% россиян. Одобряют деятельность главы государства 75,8% опрошенных.

Выборы президента России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. Они впервые в истории страны будут в многодневном формате, чтобы привлечь на участки тех людей, которые по разным причинам не могут это сделать в рамках одного дня. Кроме того, по словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, ведомство достигло нового уровня в защите сейф-пакетов.