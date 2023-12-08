Выборы президента России впервые будут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта

© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Центральная избирательная комиссия назначила даты выборов президента Российской Федерации, которые состоятся с 15 по 17 марта и впервые пройдут в многодневном формате. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава избирательной комиссии подчеркнула, что ведомство достигло нового уровня в защите сейф-пакетов, а также положительно охарактеризовала формат трехдневного голосования. По ее словам, за прошедшие три года уровень доверия к выборам вырос на 15%.

«Это позволило привлечь на участки тех людей, которые готовы были голосовать, но по тем или иным причинам не могли это сделать. Между тем трехдневное голосование не ущемляет права тех граждан, кто планируют голосовать в один день», - сказала Памфилова.

Ранее Совет Федерации утвердил постановление о назначении даты выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Глава ЦИК также подчеркивала, что Россия не отказывается от работы иностранных наблюдателей в ходе голосования, и выразила уверенность, что они высоко оценят работу комиссии по организации выборов.