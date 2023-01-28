Экс-глава МИД Польши: сейчас Украина расплачивается за коррупцию и манию величия местных элит

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Украина сейчас дорого платит за то, что местные политические элиты долго делали вид, что играют в «большую игру» с США, Европой, Россией и Китаем. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Их элиты просто теряли время, скрывая свою коррумпированность и манию величия за рассказом о том, что они играют в какую-то большую игру с США, Россией, Европой, Китаем», - сказал он в интервью журналу Krytyka Polityczna.

По его словам, украинцы сейчас дорого расплачиваются за это «маневрирование».

Экс-глава польского МИД также напомнил о советском наследии Украины. В ее распоряжении после получения независимости был значительный задел в виде отстроенного ядерного блока, авиапромышленности и огромного количества плодородной земли, однако власти не сумели грамотно распорядиться этим богатством, считает он.

Ранее Сикорский выразил предположение, что Варшава в первые дни российской специальной военной операции рассматривала сценарий по разделу Украины. В частности, по его мнению, об этом размышляли в правящей в Польше партии «Право и справедливость».

Подобные амбиции Варшавы подтвердил в ноябре прошлого года и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, она претендует на Львовскую и Ивано-Франковскую области, а также большую часть Тернопольской .