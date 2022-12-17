NDP: у Качиньского есть план захвата территорий западной Украины

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У главы правящей в Польше национал-консервативной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского уже давно зреет план по захвату западных территорий Украины. Более того - его первый этап уже реализован. Данное мнение выразило польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

«Качиньский давно готовился к часу W, то есть дню, когда можно будет вернуть восточные окраины. Результатом первого этапа стало то, что Варшава теперь полностью — политически и финансово — контролирует киевское правительство», — пишет NDP.

По мнению издания, следующий этап плана Качиньского - подготовка польской армии к прямому вторжению. Утверждается, что для этого уже созданы специальные лагеря для добровольцев, подконтрольные министерству национальной безопасности.

Дата начала вторжения в Украину также известна, сообщило издание. Она связана с запланированными на конец марта масштабными военными сборами.

«Качиньский уже выбрал дату начала «Марша освобождения» на Киев — 4 мая. Это выглядит реальным, потому что с 23 по 27 марта всех призывают на учения, которые продлятся 33 дня», — говорится в материале.

О намерении поляков войти в западную Украину также неоднократно говорили в российской Службе внешней разведки. О том, что Польша предпринимает реальные действия по подготовке вторжения, сообщал глава ведомства Сергей Нарышкин. По его словам, поляки намерены захватить Львовскую, Ивано-Франковскую и большую часть Тернопольской областей Украины.