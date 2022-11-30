Нарышкин: Польша готовится к аннексии трех областей Западной Украины

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Польша осуществляет подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель - территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», - приводит его слова РИА Новости.

Глава СВР добавил, что власти Польши намерены действовать инициативно и настойчиво, так как опасаются, что более влиятельные партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются достичь договоренностей с Москвой, проигнорировав интересы не только украинцев, но и поляков.

«Между тем в Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь, предоставление крова многочисленным украинским мигрантам и, наконец, недавний ракетный удар по польской территории, который Варшава молча "проглотила" по наущению США и ведущих европейских стран», - заявил Нарышкин.

Кроме того, он отметил, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину. Точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях, по словам Нарышкина, является Волынская резня 1943 года.

«В Варшаве уверены, что имеющихся в государственных архивах сведений достаточно, чтобы выдвинуть Киеву весомые реституционные требования», - сказал глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с историками и религиозными деятелями заявил, что Польша до сих пор не отказалась от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий. По словам российского лидера, об этом никто почти не знает.