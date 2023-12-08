Награжденный герой СВО Казымов передал Путину слова бойцов с передовой

Награжденный передал от своих сослуживцев, что они верят в победу России.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Старший лейтенант Эдуард Казымов в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России передал слова своих сослуживцев с передовой.

Казымов руководил десантно-штурмовой ротой. На счету его подразделения успешное выявление и захват скрытого укрепленного пункта противника, наведение артиллерии на минометный расчет националистов, а также руководство своей группой в ходе обороны от превосходящих сил противника. В ходе защиты позиций Казымов получил осколочные ранения, но отказался от эвакуации и продолжил руководить своим подразделением, которое в итоге отбило наступление националистов, украинские боевики потеряли три БМП и более 50 человек живой силы.

«Хочу сказать спасибо за столь высокую награду, это оценка не только моего труда, но и всего нашего подразделения. Хочу передать Вам слова от парней, которые находятся сейчас на передовой: "Мы верим в свою победу, никуда не будем отступать и будем стоять до конца!"», - сказал Эдуард Казымов.

Оценив подвиги наших военнослужащих на фронте, Владимир Путин заявил, что нашим бойцам удалось развеять миф о непобедимости западной техники. Глава государства подчеркнул, что долг гражданина России - это знать и чтить подвиги героев Отечества.