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Песков: Путин сообщит о своем решении по участию в выборах, когда посчитает нужным

Никита Черненко
12:58 08.12.2023
Пресс-секретарь президента отметил, что Путин опирается на большую поддержку людей, призывающих его баллотироваться на новый срок.
Песков: Путин сообщит о своем решении по участию в выборах, когда посчитает нужным
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент РФ Владимир Путин самостоятельно сообщит о своем решении касательно участия в предстоящих президентских выборах, когда посчитает нужным. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь, к Владимиру Путину уже не единожды обращались в рамках прямой линии с предложением баллотироваться на новый срок. По результатам опроса ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян.

«Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет целиком и полностью его решение. Вы знаете, что всегда в своей деятельности, в своей работе Путин опирался и опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес - это повышение уровня благосостояния людей, уровня жизни наших людей», - сказал Песков.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о назначении даты выборов президента Российской Федерации в 2024 году. Выборы впервые пройдут в многодневном формате и назначены на даты с 15 по 17 марта.  

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