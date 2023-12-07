МО РФ показало кадры сопровождающих Путина Су-35 в небе над Эр-Риядом

На опубликованном видео - самолет президента РФ в момент вылета из Абу-Даби и в момент прибытия в аэропорт Эр-Рияда. Также на этих кадрах можно увидеть сопровождающие самолет истребители.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российского президента Владимира Путина по пути из ОАЭ в Саудовскую Аравию сопровождали истребители Су-35. Минобороны РФ показало кадры истребителей в небе и в аэропорту Эр-Рияда, куда Путин прибыл в среду 6 декабря.

В Саудовскую Аравию президент прилетел ради переговоров с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры двух стран тепло поприветствовали друг друга, их рукопожатие попало на видео. На переговорах Путин заявил, что следующая встреча должна пройти в Москве.

Ранее Владимир Путин также посетил столицу ОАЭ Абу-Даби. Он прибыл с рабочим визитом и обсудил со своим коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном развиие двусторонних отношений между странами.