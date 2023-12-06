Путин прибыл в Эр-Рияд для переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Самолет президентом России Владимиром Путиным на борту приземлился в Саудовской Аравии. Российский лидер планирует встречу с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом.

Ранее глава государства встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Когда он приехал во дворец на переговоры, в небе над Абу-Даби появился российский флаг.

Востоковед и политолог Елена Супонина рассказала, что эти встречи говорят об отсутствии изоляции России на международной арене. Кроме того, по ее словам, в регионе Россию любят и ждут.