Путин прибыл в Эр-Рияд для переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии
После ОАЭ российский президент Владимир Путиным отправился в Саудовскую Аравию.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Самолет президентом России Владимиром Путиным на борту приземлился в Саудовской Аравии. Российский лидер планирует встречу с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом.
Ранее глава государства встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Когда он приехал во дворец на переговоры, в небе над Абу-Даби появился российский флаг.
Востоковед и политолог Елена Супонина рассказала, что эти встречи говорят об отсутствии изоляции России на международной арене. Кроме того, по ее словам, в регионе Россию любят и ждут.