Путин и наследный принц бен Сальман Аль Сауд начали переговоры в Эр-Рияде

Путин сказал, что следующая встреча должна состояться в Москве.

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Российский президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд начали переговоры в Эр-Рияде.

Встреча проходит в расширенном формате, на ней также присутствуют делегации двух стран. Путин отметил, что следующая встреча должна пройти в Москве.

Напомним, сегодня Путин также встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Когда он приехал на переговоры во дворец, в небе появился российский триколор.

Ранее востоковед и политолог Елена Супонина объяснила, что эти встречи проводятся именно сейчас, поскольку обе страны, с лидерами которых встретился сегодня российский президент, вступают в БРИКС в начале 2024 года, в течение которого будет председательствовать Россия.