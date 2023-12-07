Власти Гайаны заявили о пропаже вертолета в спорном с Венесуэлой районе Эссекибо

На борту Bell 412 находилисб восемь человек. На их поиски отправилась поисково-спасательная группа.

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В Гайане заявили о пропаже вертолета Bell 412 в районе спорной с Венесуэлой территорией Эссекибо. Об этом написало перуанское издание El Comercio.

Сообщается, что на его борту находились восемь солдат. Вертолет, принадлежавший Силам обороны Гайаны, объявили пропавшим. В этот район отправилась поисково-спасательная группа. Предполагается, что борт пропал из-за плохих погодных условий, затрудняющих его поиск.

«Высокопоставленные правительственные и военные источники, на которые ссылаются гайанские СМИ, заявили, что не подозревают, что исчезновение Bell 412 связано с нападением», - написало издание.

Гайанские Силы обороны уточнили, что взаимодействует с частными операторами авиационной отрасли и разыскивает пропавший борт Bell 412, принадлежащий минобороны Гайаны.

Ранее сообщалось, что Гайана намерена обратиться в Совбез ООН из-за конфликта по Эссекибо. Ее президент Ирфаан Али назвал отчаянными и бросающими вызов международному сообществу действия Венесуэлы.

Напомним, в Венесуэле прошел референдум, по результатам которого большинство жителей высказались за присоединение региона Гайана-Эссекибо к территории Венесуэлы.

Позже президент Николас Мадуро объявил о создании 24-го одноименного штата Венесуэлы. Он будет находиться на спорной территории Гайана-Эссекибо, на которую довольно продолжительное время претендуют два государства - Венесуэла и Гайана.

Территория к западу от одноименной реки спорная еще с начала XIX века. Эссекибо общей площадью в 160 тысяч квадратных километров занимает три четверти Гайаны и находится под ее управлением. Эта земля богата месторождениями нефти и газа, что, безусловно, придает ей особую ценность.

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