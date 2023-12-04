Между Венесуэлой и Гайаной разгорается конфликт после референдума об Эссекибо

Гайана-Эссекибо является спорной территорией между венесуэльцами и гайанцами. Каракас считает ее исконно своей, ставшей гайанской с 17 февраля 1966 года.

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Венесуэльцы одобрили присоединение большей части соседней Гайаны, которая не намерена уступать свои земли. Давний конфликт вокруг региона обострился в 2015 году, когда там нашли богатые месторождения нефти и газа. Референдум может спровоцировать военный конфликт соседних стран.

С балкона дворца Мирафлорес резиденции президента Венесуэлы Николас Мадуро вместе с народом празднует итоги референдума. Больше 10 миллионов, а это почти 95% принявших участие в голосовании выступили "За" включение части соседней Гайаны - Эссекибо - в состав страны.

«Да здравствует победа венесуэльского народа! Да здравствует консультативный референдум! Исторический референдум, который поставил на ноги Венесуэлу! Народ ясно изложил свою волю. Мы сделали первые шаги в борьбе за то, что принадлежит нам. Мы вернем то, что было оставлено нам освободителями - Гайану-Эссекибо. Это первые шаги на пути к национальному единству», - заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Территория к западу от одноименной реки спорная еще с начала XIX века. Эссекибо общей площадью в 160 тысяч квадратных километров занимает три четверти Гайаны и находится под ее управлением. Эта земля богата месторождениями нефти и газа, что, безусловно, придает ей особую ценность.

Но референдум показал, что для простых потомков Симона Боливара - это вопрос национальной самоидентичности. Жители начали возмущаться, говорить, что у них хотят украсть их землю, которую они «должны защищать, несмотря ни на что.

Избиратель Хосе Луис Перес сказал, что это консультативный референдум, не являющийся обязательным для суда, но обязательным для страны.

Первым, что еще до голосования предприняли власти соседней Гайаны - запросили помощь у международного суда ООН. Там недолго разбираясь в вопросе потребовали от Каракаса воздержаться от каких-либо действий, которые могут привести к аннексии Эссекибо, однако ни слова о запрете на референдумы. Выступая с речью президент Гайаны заявил о намерении защищать каждый квадратный дюйм государства.

Подробнее о том, как отреагировала на разгорающийся конфликт у ее границ Бразилия и какие шаги предприняла, а также о том, что значит Эссекибо для каждого венесуэльца, по мнению эксперта Виктора Хейфеца, и почему этот двухвековой конфликт разгорелся именно сейчас - в материале Россины Бодровй.