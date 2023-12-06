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В Гайане заявили о намерении обратиться в Совбез ООН из-за конфликта по Эссекибо

Ирина Елагина
09:27 06.12.2023
Президент Гайаны Ирфаан Али назвал отчаянными и бросающими вызов международному сообществу действия Венесуэлы.
В Гайане заявили о намерении обратиться в Совбез ООН из-за конфликта по Эссекибо
© Фото: Jesus Vargas, dpa, Globallookpress
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Руководство Гайаны не намерено спокойно наблюдать за попыткой Венесуэлы завладеть пограничной территорией к западу от реки Эссекибо и обратится за защитой в органы международного сообщества. Об этом заявил президент Гайаны Ирфаан Али.

«Завтра Гайана вынесет этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для принятия этим органом соответствующих мер. Далее мы будем привлекать КАРИКОМ, ОАГ, Содружество и многих наших двусторонних партнеров, включая Соединенные Штаты Америки, Бразилию, Великобританию и Францию», - приводит РИА Новости слова Али.


Он назвал отчаянными действия венесуэльского президента, которые «бросают вызов международному праву и представляют собой большую угрозу миру и безопасности».

Напомним, что накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового, 24-го штата на спорной территории Гайана-Эссекибо - решение должен принять парламент по итогам референдума о присоединении Эссекибо. Эти земли Венесуэла считает своими, но с 1966 года они входят в состав соседнего государства. Политолог Юрий Светов связал с нефтью и влиянием США конфликт Венесуэлы с Гайаной.

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