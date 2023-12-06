Мадуро сообщил о создании 24-го штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о создании нового 24-го штата в стране. Он будет находиться на спорной территории Гайана-Эссекибо, на которую довольно продолжительное время претендуют два государства - Венесуэла и Гайана.
Мадуро обратился к Национальной ассамблее Венесуэлы с призывом принять соответствующий закон.
«Одна из главных целей органического закона о защите Гайана-Эссекибо - воплотить в жизнь это решение, о котором мечтали многие поколения венесуэльцев, и создать раз и навсегда штат Гайана-Эссекибо, 24-й штат Венесуэлы», - цитирует венесуэльского лидера РИА Новости.
Президент даже показал новую карту страны, на которой был изображен новый 24-й штат. Мадуро подчеркнул, что депутатам следует принять «хороший, красивый закон».
Отношения между Гайаной и Венесуэлой обострились недавно на фоне проведенного Каракасом референдума о присоединении Эссекибо. Венесуэла считает эту территорию исконно своей, однако с 1966 года она принадлежит Гайане.