Мадуро сообщил о создании 24-го штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо

После проведения референдума об Эссекибо отношения между Венесуэлой и Гайаной стали еще более напряженными.

© Фото: Pedro Rances Mattey dpa Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о создании нового 24-го штата в стране. Он будет находиться на спорной территории Гайана-Эссекибо, на которую довольно продолжительное время претендуют два государства - Венесуэла и Гайана.

Мадуро обратился к Национальной ассамблее Венесуэлы с призывом принять соответствующий закон.

«Одна из главных целей органического закона о защите Гайана-Эссекибо - воплотить в жизнь это решение, о котором мечтали многие поколения венесуэльцев, и создать раз и навсегда штат Гайана-Эссекибо, 24-й штат Венесуэлы», - цитирует венесуэльского лидера РИА Новости.

Президент даже показал новую карту страны, на которой был изображен новый 24-й штат. Мадуро подчеркнул, что депутатам следует принять «хороший, красивый закон».

Отношения между Гайаной и Венесуэлой обострились недавно на фоне проведенного Каракасом референдума о присоединении Эссекибо. Венесуэла считает эту территорию исконно своей, однако с 1966 года она принадлежит Гайане.