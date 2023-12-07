Сенат США заблокировал выделение Киеву $61 млрд

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В США заблокировали законопроект о выделении 106 миллиардов на помощь Украине, Израилю и на другие цели, документ не прошел голосование в Сенате. Трансляцию голосования вел телеканал C-Span.

Сообщается, что 50 сенаторов проголосовали против принятия законопроекта, предложенного президентом США Джо Байденом, «За» высказались 49 человек. Для завершения голосования необходимо было одобрение 60 сенаторов.

Вместе с тем, Палата представителей проголосовала за выделение помощи только Израилю. Большинство в ней принадлежит Республиканской партии. Однако Сенат заблокировал эту инициативу.

Одним из основных требований республиканцев для одобрения финансовой помощи Украине было решение вопросов с защитой южных границ США.

Как сообщалось ранее, лидер республиканцев Митч Макконнелл призывал голосовать против выделения 106 миллиардов долларов с учетом помощи Украине. Он рассказал журналистам, что имеет надежду на то, что все проголосуют против в пользу решения проблем на границе США.

По мнению республиканцев, в приоритете должно быть выделение средств для урегулирования ситуации на границе Соединенных Штатов. Это является их условием для начала дискуссий о выделении дополнительных средств киевскому режиму.

Белый дом предлагал Конгрессу США голосовать за совместный пакет на 105,85 миллиардов долларов. Из этой суммы 61,4 миллиарда предполагается выделить Киеву, 14,3 миллиарда - Тель-Авиву.