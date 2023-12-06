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Лидер республиканцев Макконнелл призвал не голосовать за выделение помощи Киеву

Марина Крижановская
01:26 06.12.2023
Лидер республиканцев Митч Макконнелл выразил надежду, что его однопартийцы проголосуют против выделения помощи Киеву в пользу изменений на американской границе.
Лидер республиканцев Макконнелл призвал не голосовать за выделение помощи Киеву
© Фото: Annabelle Gordon Keystone Press Agency Globallookpress
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Внутри Республиканской партии США прозвучал призыв не поддерживать запрос на 106 миллиардов долларов с учетом помощи Украине, который направила администрация президента Джо Байдена. С таким заявлением выступил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. Его слова приводит РИА Новости.

Макконнелл сказал журналистам, что имеет надежду на то, что все проголосуют против в пользу решения проблем на границе США.

«Я надеюсь, что все члены проголосуют против продвижения законопроекта. Мы настаиваем на значимых изменениях на границе», - процитировало его слова агентство.

По мнению республиканцев, в приоритете должно быть выделение средств для урегулирования ситуации на южной границе Соединенных Штатов. Это является их условием для начала дискуссий о выделении дополнительных средств киевскому режиму.

Как сообщалось 15 ноября, Белый дом предлагал Конгрессу США голосовать за совместный пакет на 105,85 миллиардов долларов. Из этой суммы 61,4 миллиарда предполагается выделить Киеву, 14,3 миллиарда - Тель-Авиву.

На урегулирование ситуации с нелегальной миграцией и охрану южных границ США предлагается направить 13,6 миллиардов и еще 9,15 миллиардов может пойти на преодоление гуманитарного кризиса в зонах конфликта.

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