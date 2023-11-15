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CNN: Байден одобрит бюджет без помощи Украине и Израилю

Владимир Рубанов
08:04 15.11.2023
Источник издания добавил, что Конгресс должен решить неотложные вопросы, в том числе финансирования Израиля и Украины.
CNN: Байден одобрит бюджет без помощи Украине и Израилю
© Фото: Jonathan Carlile, imageBROKER.com, Global Look Press
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Президент США Джо Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если его одобрит Сенат. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Такой бюджет сохранит текущий уровень финансирования и «не будет содержать вредных политических факторов», сказал источник издания. Чиновник заявил, что Конгресс должен решить неотложные вопросы национальной безопасности и внутренних потребностей, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важные приоритеты, которые имеют двухпартийную поддержку.

Ранее палата представителей приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить приостановку работы правительства. Сенату необходимо одобрить эту меру до пятницы.

Проект продлевает финансирование до 19 января таких направлений, как военное строительство, транспорт, жилье и энергетика. Остальная часть в сфере ответственности правительства будет финансироваться до 2 февраля. Законопроект не включает дополнительную помощь Израилю или Украине.

Республиканское большинство в Конгрессе и администрация Байдена пока не договорились о том, как выделять помощь Израилю и Украине. Принятый палатой представителей проект предусматривает выделение Тель-Авиву $14,3 млрд помощи и в нем не упоминается Украина. В Белом доме сообщали, что Байден наложит на него вето.

Администрация Байдена предлагала конгрессменам проголосовать за совместный пакет на $105,85 млрд. В нем $61,4 млрд предназначалось для Киева, $14,3 млрд - для Тель-Авива. $9,15 млрд предлагалось направить на преодоление гуманитарного кризиса в зонах конфликта, а $13,6 млрд - на охрану южных границ США и борьбу с нелегальной миграцией.

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