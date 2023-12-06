В стране и мире США выделили Украине пакет военной помощи на сумму $175 млн Игнат Далакян По словам госсекретаря США, этот пакет военной помощи Украине может стать «одним из последних». © Фото: Sina Schuldt dpa Globallookpress Читайте нас на: Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму в 175 миллионов долларов. Как предает РИА Новости слова госсекретаря Энтони Блинкена, украинцы получат боеприпасы для систем противовоздушной обороны, РСЗО HIMARS и артиллерии, а также противорадарные авиационные ракеты HARM. «Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине», - предупредил Блинкен. Ранее американский президент Джо Байден счел полным безумием вариант с отказом Конгресса выделить помощь Украине. По словам президента США, в конечном счете помощь наверняка будет одобрена. Экспертное мнение и аналитика