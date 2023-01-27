Folha de Sao Paulo: Бразилия отказала Германии в поставке снарядов к танкам Leopard

Бразильский президент принял такое решение, чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать Россию.

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Бразильский президент Луис Инасиу да Силва отклонил просьбу правительства ФРГ о поставке боеприпасов для танков Leopard. Такое решение приняли, чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать Россию.

«Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине», - пишет газета Folha de Sao Paulo.

Отмечается, что за партию боеприпасов Бразилия могла получить около 25 миллионов реалов. При этом речь шла о танках Leopard 1.

Напомним, ранее стало известно, что ФРГ одобрила поставки Leopard на Украину не только из собственных запасов, но и из арсеналов других государств. На фоне этого немцы вышли на массовые акции протеста. Возразили данному решению также и в бундестаге.

А немецкий министр обороны Борис Писториус отметил, что нет ничего радостного в отправке «Леопардов». По его словам, он не понимает тех, кто готов «Аллилуйя», когда речь идет об использовании техники в боевых действиях.