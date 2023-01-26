В Мюнхене прошла демонстрация против поставок Киеву танков Leopard 2

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В Мюнхене минувшей ночью прошел массовый митинг. На улицы города вышли сотни местных жителей, которые выступали против поставок киевскому режиму танков и других видов вооружения. Организатором мероприятия стало движение München-steht-auf («Мюнхен встает»). Об этом активисты сообщили в своем Telegram-канале.

Демонстранты прошли под барабанный бой по улицам города и собрались на центральной площади перед зданием местной администрации. Люди несли плакаты с критикой немецких властей, которые приняли решение предоставить Украине бронемашины Leopard 2.

Еще до проведения шествия организаторы отмечали, что его темой может быть исключительно мир. Представители движения призывали к «миру без оружия» и завершению экономической войны.

Накануне немецкое правительство сообщило, что страна направит Украине 14 танков Leopard 2. В кабмине ФРГ добавили, что решение было принято после интенсивных переговоров с партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые танки Leopard 2 могут быть поставлены Киеву через три-четыре месяца.