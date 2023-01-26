Министр обороны ФРГ заявил, что нет ничего радостного в поставках танков Киеву

Борис Писториус сказал, что не понимает тех, кто готов кричать «Аллилуйя».

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В поставках танков Украине нет ничего радостного. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он отметил, что не понимает тех, кто готов кричать «Аллилуйя», когда речь идет об использовании техники в боевых действиях.

«Я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь будут отправлены танки», - сказал чиновник в эфире телеканала Die Welt.

Борис Писториус отметил, что понимает обеспокоенность из-за того, что танки отправляются в зону боевых действий.

Напомним, ранее стало известно, что ФРГ одобрила поставки Leopard не только из собственных запасов, но и из арсеналов других государств. На фоне этого немцы вышли на массовые акции протеста. Возразили данному решению также и в бундестаге.