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Министр обороны ФРГ заявил, что нет ничего радостного в поставках танков Киеву

Сергей Лебедев
15:40 26.01.2023
Борис Писториус сказал, что не понимает тех, кто готов кричать «Аллилуйя».
Министр обороны ФРГ заявил, что нет ничего радостного в поставках танков Киеву
© Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress
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В поставках танков Украине нет ничего радостного. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он отметил, что не понимает тех, кто готов кричать «Аллилуйя», когда речь идет об использовании техники в боевых действиях.

«Я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь будут отправлены танки», - сказал чиновник в эфире телеканала Die Welt.

Борис Писториус отметил, что понимает обеспокоенность из-за того, что танки отправляются в зону боевых действий.

Напомним, ранее стало известно, что ФРГ одобрила поставки Leopard не только из собственных запасов, но и из арсеналов других государств. На фоне этого немцы вышли на массовые акции протеста. Возразили данному решению также и в бундестаге. 

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