Основателя группы Little Big Илью Прусикина* признали иноагентом

Музыкант получал поддержку от иностранных источников и распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти.

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Основателя группы Little Big Илью Прусикина* включили в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции России. В ведомстве отметили, что музыкант получал поддержку от иностранных источников и распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти.

В релизе Минюста говорится, что Прусикин* выступал с концертами в недружественных странах и призывал прекратить специальную операцию на Украине. Сейчас он проживает за пределами РФ.

Также иноагентами признали официального представителя Далай-ламы XIV в России Эрдни-Басана Омбадыкова*, журналиста Фиделя Агумава*, фемактивистку Дарью Серенко* и правозащитника Рафиса Кашапова.

Напомним, что ранее иностранными агентами признали музыкантов Монеточка*, Noize MC* и Oxxxymiron*. Последнего, к слову, недавно Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал за призывы к сепаратизму.

А в конце прошлого года суд уже назначал штраф рэперу Oxxxymiron* в 45 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. Свидетельства этого правонарушения были найдены в одном из роликов.

*физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов