Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов
Рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя - Мирон Федоров*) и писателя Дмитрия Глуховского** включили в реестр иностранных агентов. Об этом свидетельствуют списки на сайте Министерства юстиции России.
В реестр физических лиц, исполняющих функции иностранного агента, 7 октября на основании осуществления политической деятельности попали Мирон Федоров*, а также украинские журналистки Радио Свобода** Ирина Сторожева* и Алена Попова*.
Дмитрий Глуховский**, ранее объявленный в федеральный розыск, включен в реестр СМИ-иноагентов. В этот список также попали социолог Искэндэр Ясавеев** и журналистка Евгения Балтатарова**.
Ранее Минюст РФ признал иноагентом рэпера Моргенштерна, который покинул Россию в ноябре прошлого года.
*физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов
**СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов