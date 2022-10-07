Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов

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Рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя - Мирон Федоров*) и писателя Дмитрия Глуховского** включили в реестр иностранных агентов. Об этом свидетельствуют списки на сайте Министерства юстиции России.

В реестр физических лиц, исполняющих функции иностранного агента, 7 октября на основании осуществления политической деятельности попали Мирон Федоров*, а также украинские журналистки Радио Свобода** Ирина Сторожева* и Алена Попова*.

Дмитрий Глуховский**, ранее объявленный в федеральный розыск, включен в реестр СМИ-иноагентов. В этот список также попали социолог Искэндэр Ясавеев** и журналистка Евгения Балтатарова**.

Ранее Минюст РФ признал иноагентом рэпера Моргенштерна, который покинул Россию в ноябре прошлого года.

*физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов

**СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов